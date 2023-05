TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Dienstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel TUI 6,26 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 6,23 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 6,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,15 EUR. Bisher wurden heute 615.488 TUI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,30 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2022. Gewinne von 145,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 5,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,10 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.152,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.12.2023 erwartet. TUI dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,893 EUR fest.

