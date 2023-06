TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel TUI 7,03 EUR

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 7,06 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,12 EUR an. Mit einem Wert von 6,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.368.976 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,72 Prozent. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 10.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,929 EUR im Jahr 2023 aus.

