TUI Aktie News: TUI steigt am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,91 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 4,91 EUR zu. Bei 4,91 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.592.141 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 58,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 4,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,85 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 09.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 5.286,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.12.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,930 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

