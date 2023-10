TUI Aktie News: TUI legt am Montagmittag zu

So bewegt sich TUI

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,84 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,84 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,87 EUR zu. Bei 4,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 920.677 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 141,51 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,57 EUR.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.433,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,930 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

