TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 7,00 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,98 EUR nach. Mit einem Wert von 7,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242.974 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 14,48 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 60,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,46 EUR.

TUI ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit 0,04 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent gesteigert.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

