TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 2,07 EUR zu. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 2,09 EUR zu. Bei 1,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.166.671 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 3,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 41,78 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 77,60 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1,93 EUR.

Am 14.12.2022 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 126,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.614,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.366,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.02.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 13.02.2024 dürfte TUI die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,215 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie sinkt deutlich: TUI will gewährte Staatshilfen vollständig zurückzahlen - Verlust verringert

Ausblick: TUI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TUI-Aktie verbucht Verluste: TUI hat offenbar Interesse an Kooperation mit neuem Ferienflieger Marabu

