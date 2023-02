TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,99 EUR

Die TUI-Aktie musste um 12:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 1,97 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 1,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 721.342 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,55 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 44,44 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 69,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,00 EUR an.

Am 14.02.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.750,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2.369,20 EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Am 08.05.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,204 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

TUI-Aktie steigt: TUI konnte Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern - Aktionäre genehmigen Vorbereitung einer erneuten Kapitalerhöhung

TUI-Aktie tiefer: TUI will Treibhausgase senken - Verbindliche Ziele

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

