TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 7,08 EUR nach.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 7,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.052.736 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 20,25 Prozent niedriger. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,060 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,85 EUR an.

Am 11.02.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TUI.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je TUI-Aktie.

