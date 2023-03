TUI Aktie News: TUI verliert am Freitagnachmittag kräftig

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 5,9 Prozent auf 15,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 15,67 EUR. Mit einem Wert von 16,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 307.850 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 30,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (11,65 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 35,24 Prozent sinken.

TUI veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,40 EUR gegenüber -2,70 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3.750,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.369,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

