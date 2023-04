TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,37 EUR

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 6,29 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,26 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,35 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.261.678 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 15,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 60,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 1,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 14.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.750,50 EUR gegenüber 2.369,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

