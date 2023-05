TUI Aktie News: TUI am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,12 EUR

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,11 EUR zu. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 759.976 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 60,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,10 EUR an.

TUI veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.152,90 EUR – ein Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 2.128,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je TUI-Aktie.

