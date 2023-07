TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 6,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 6,77 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,77 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,82 EUR. Bisher wurden heute 739.749 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,63 EUR ab. Abschläge von 16,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,918 EUR im Jahr 2023 aus.

