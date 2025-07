TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 7,39 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 7,39 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,37 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 510.428 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,23 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Abschläge von 31,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,106 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,22 EUR an.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

