TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,4 Prozent auf 5,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 5,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 2.339.011 Stück.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 128,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 4,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,57 EUR für die TUI-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 09.08.2023 vor. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.12.2024 dürfte TUI die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,930 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

