TUI Aktie News: TUI am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,62 EUR. Bisher wurden heute 1.057.263 TUI-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 9,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,79 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 34,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

TUI Deutschland erwartet starke Reisesaison - Nachfrage gestiegen - TUI-Aktie dennoch tiefer

Neu im Portfolio: TUI - Spekulation auf den Turnaround