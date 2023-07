TUI Aktie News: TUI am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 6,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,90 EUR. Bei 6,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.142.416 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,30 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,918 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

