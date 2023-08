TUI Aktie News: TUI fällt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 6,06 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 6,06 EUR. Bei 5,99 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 937.486 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,63 EUR am 28.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 EUR an.

TUI veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TUI-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.12.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

