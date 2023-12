TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 7,00 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 7,00 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,95 EUR ab. Bei 6,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.406.847 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Gewinne von 67,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 37,65 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

TUI veröffentlichte am 06.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.476,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 7.614,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 18.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

