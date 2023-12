TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 6,97 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 6,97 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,95 EUR. Bei 6,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 78.630 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,72 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,10 EUR für die TUI-Aktie.

Am 06.12.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.614,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024

TUI-Aktie erneut deutlich im Plus: Jefferies hebt TUI-Kursziel an

Hot Stocks heute: TUI verdient wieder gut - Knaus Tabbert gewinnt Marktanteile