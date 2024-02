TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR. Bei 6,51 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 6,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.748 TUI-Aktien.

Am 21.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,61 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 62,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 32,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,034 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,27 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.302,50 EUR im Vergleich zu 3.750,50 EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

