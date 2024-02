TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit roter Tendenz

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,49 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 6,49 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,42 EUR ab. Bei 6,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 646.400 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,55 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 48,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,034 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,27 EUR angegeben.

Am 13.02.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.302,50 EUR im Vergleich zu 3.750,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Ryanair-Aktie kaum bewegt: Ryanair-Flüge sollen auch TUI-Kunden zugänglich sein

TUI-Aktie letztlich doch im Plus: TUI im eigentlich schwachen Winterquartal mit Gewinn

Was Analysten von der TUI-Aktie erwarten