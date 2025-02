TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 6,82 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 3,9 Prozent auf 6,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,76 EUR aus. Bei 7,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.293.843 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,24 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,85 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

