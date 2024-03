TUI Aktie News: TUI verliert am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,54 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,46 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.045.556 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,83 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 25,91 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 49,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,034 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TUI.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,00 EUR im Jahr 2024 aus.

