TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,48 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 6,48 EUR ab. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,46 EUR nach. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.711 TUI-Aktien.

Bei 8,83 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 36,25 Prozent wieder erreichen. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,64 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,034 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je TUI-Aktie.

