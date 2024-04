TUI Aktie News: TUI tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

TUI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 6,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 6,60 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,55 EUR ab. Bei 6,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 133.317 TUI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 51,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.302,50 EUR umgesetzt, gegenüber 3.750,50 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug

TUI-Aktie zurück in Frankfurt: Was das für Anleger bedeutet - Signalwirkung für BioNTech, Linde und Birkenstock?

TUI-Aktie profitiert stark: TUI kehrt an Frankfurter Börse zurück