TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 6,60 EUR nach.

Die TUI-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 6,60 EUR abwärts. Bei 6,55 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 749.587 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,87 Prozent.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 15.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

