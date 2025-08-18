TUI Aktie News: TUI tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 8,94 EUR nach.
Das Papier von TUI befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 8,94 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 8,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,04 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.088.516 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Abschläge von 40,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.
Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.
Nachrichten zu TUI AG
