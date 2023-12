TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 7,11 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 7,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 7,14 EUR. Bei 6,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.174.722 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 64,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,10 EUR.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.476,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

