TUI Aktie News: TUI reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,64 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,64 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,75 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,70 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.688.779 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 23,94 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,85 EUR aus.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

