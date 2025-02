TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,67 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 6,67 EUR. Bei 6,72 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 EUR. Bisher wurden heute 1.511.542 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 33,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 31,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,85 EUR.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



