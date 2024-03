TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die TUI-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,63 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,56 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 403.253 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,83 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2023. 33,25 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,034 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

