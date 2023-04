TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 5,91 EUR

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 5,89 EUR abwärts. Bei 5,75 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.197.986 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,94 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,06 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2023 Kursverluste bis auf 5,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,44 GBP je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Am 08.05.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je TUI-Aktie belaufen.

