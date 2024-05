TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag tiefer

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 6,49 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,49 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,43 EUR. Mit einem Wert von 6,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 984.855 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 19,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 48,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,029 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,42 EUR je Aktie.

