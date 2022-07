TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel TUI 1,59 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 20.07.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.136.123 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 56,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,10 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 2,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 354,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 468,10 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte TUI am 11.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,088 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI