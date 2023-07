TUI Aktie News: TUI verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,04 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,04 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,05 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.023.806 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 5,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,05 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,23 EUR aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.12.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,918 EUR je Aktie.

