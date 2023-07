TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von TUI

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 6,96 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 6,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,05 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.878 Stück gehandelt.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 67,96 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 23,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,918 EUR im Jahr 2023 aus.

