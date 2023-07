TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,04 EUR ab.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 7,04 EUR abwärts. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,96 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 7,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 741.084 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 66,10 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 20,02 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,23 EUR aus.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR gegenüber -1,11 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,13 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

