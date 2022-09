TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,57 EUR

Die TUI-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1,56 EUR. Bei 1,52 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.873.397 TUI-Aktien.

Am 09.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 57,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,42 EUR am 07.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 10,29 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,12 EUR.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.433,20 EUR – ein Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.12.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.12.2023.

Laut Analysten dürfte TUI im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,041 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

