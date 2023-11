TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 5,84 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 5,84 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 5,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,76 EUR. Zuletzt wechselten 2.212.944 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 50,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 33,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,57 EUR aus.

Am 09.08.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.433,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Hot Stocks heute: DEUTZ hat die Chance auf eine Verdopplung - bei TUI gibt es keine Sorgenkinder

Hot Stocks heute: TUI überspringt den Abwärtstrend

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt