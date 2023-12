TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 7,09 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 7,09 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 667.857 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 39,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Am 13.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.02.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TUI-Aktie belaufen.

