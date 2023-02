TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 1,97 EUR

-0,56% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 1,98 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 1,96 EUR. Bei 1,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.020.531 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 40,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 1,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 70,17 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.750,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.369,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,204 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie steigt: TUI konnte Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern - erneute Kapitalerhöhung auf Weg

TUI-Aktie tiefer: TUI will Treibhausgase senken - Verbindliche Ziele

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI