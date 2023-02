TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,99 EUR

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,96 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 1,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.819 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,33 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 41,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 1,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 68,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,00 EUR an.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.750,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 58,30 Prozent gesteigert.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,204 EUR je Aktie.

TUI-Aktie steigt: TUI konnte Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern - erneute Kapitalerhöhung auf Weg

TUI-Aktie tiefer: TUI will Treibhausgase senken - Verbindliche Ziele

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

