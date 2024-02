TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittwochvormittag positiv

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 6,50 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.272 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,61 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,15 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,034 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,27 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

