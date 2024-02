TUI Aktie News: TUI am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,51 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 6,51 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 400.573 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2023 bei 10,61 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 38,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,034 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,27 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.302,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

