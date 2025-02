TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 6,55 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.301.692 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 26,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 11.02.2025. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent gesteigert.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,20 EUR je Aktie.

