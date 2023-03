TUI Aktie News: TUI am Vormittag höher

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 16,40 EUR. Mit einem Wert von 16,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.999 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 46,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,65 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 14.02.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -2,70 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.750,50 EUR gegenüber 2.369,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

