TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 6,83 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 6,83 EUR nach oben. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.495 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,72 EUR erreichte der Titel am 22.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,53 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach unten.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,034 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

TUI Deutschland erwartet starke Reisesaison - Nachfrage gestiegen - TUI-Aktie dennoch tiefer

Neu im Portfolio: TUI - Spekulation auf den Turnaround