TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die TUI-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 6,22 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.252.363 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 88,17 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 9,40 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 09.08.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.286,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je TUI-Aktie belaufen.

