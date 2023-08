TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag kaum bewegt

So bewegt sich TUI

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von TUI. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TUI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,10 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 6,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,10 EUR zu. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,06 EUR ein. Mit einem Wert von 6,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 44.116 Aktien.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 91,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (5,63 EUR). Mit Abgaben von 7,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.433,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

