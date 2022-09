TUI Aktie News: TUI mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,53 EUR

Das Papier von TUI befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,4 Prozent auf 1,51 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,51 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.508.426 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2021 bei 3,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,88 Prozent. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,42 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 6,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,12 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,72 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.433,20 EUR im Vergleich zu 468,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die TUI-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.12.2022 erwartet. TUI dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.12.2023 präsentieren.

2022 dürfte TUI einen Verlust von -0,052 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

